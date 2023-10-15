Лукашисты запаниковали из-за массового «налета» дронов на Беларусь 5 15.10.2023, 8:14

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В воздушном пространстве зафиксировали «резкий всплеск» беспилотников.

Резкий всплеск нарушений использования воздушного пространства при полетах беспилотников произошел в Беларуси с начала 2023 года, сообщил заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет.

«Зафиксировано по состоянию на конец сентября более 500 случаев нарушения правил использования воздушного пространства с использованием беспилотников», - сказал Александр Апет.

Эта статистика учитывает случаи, которые зафиксировали и гражданские власти, и силовики. Как правило, материалы о нарушениях поступают в Департамент по авиации или в Минобороны из милиции. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

Над городом нельзя

Александр Апет напомнил, что особые правила по беспилотникам действуют в Беларуси достаточно давно. Для полетов нужно получать разрешения либо у гражданских властей, либо в Генштабе.

Упоминание БПЛА в правилах, которые регулируют полеты, было внесено еще в 2009 году. Там говорится, что полеты беспилотников над населенными пунктами запрещены. Исключение составляет сельская местность.

Полеты и видеосъемка

Что касается фото- и видеосъемки с помощью дронов, то по новому указу №297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» это смогут делать только ИП и юрлица.

При этом общественные объединения по авиамодельному спорту подпадают под определение юридического лица, а значит могут использовать летающие авиамодели или беспилотники.

«Им никто не будет запрещать и ограничивать эксплуатацию, хранение, изготовление этих авиамоделей, их использование. Если граждане состоят в этом общественном объединении, то оно должно организовывать хранение и эксплуатацию авиамоделей», – сказал представитель Департамента.

У тех, кто состоит в объединении авиамоделистов, должно быть удостоверение. Физлицо, которое в такое объединение не входит, не сможет использовать ни беспилотники, ни летающие авиамодели. При этом к таким моделям будут приравнены летающие игрушечные самолеты и вертолеты на дистанционном управлении.

При этом еще ранее принятые документы предписывают получать разрешение на съемку в Генштабе. Отснятые материалы нужно предоставлять туда же на экспертизу. Кроме того, в любом случае управлять аппаратом должен обученный человек.

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