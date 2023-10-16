Экзитпол сообщил, как поляки проголосовали на референдуме по вопросу, связанному с Беларусью 16.10.2023, 8:33

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Однако результаты референдума не станут обязательными для исполнения.

По данным компании Ipsos, только 2,2% участников референдума в Польше поддерживают снос ограждения на границе с Беларусью. Соответственно, 97,8% считают, что забор необходим, сообщает агентство PAP.

Вместе с парламентскими выборами в Польше состоялся референдум. Правящая партия «Право и Справедливость» предложила гражданам ответить на четыре вопроса, один из них касался ограждения на границе с Беларусью.

97,8% принявших участие в референдуме проголосовали за то, чтобы забор остался. 2,2% выступили за ликвидацию ограждения. Об этом свидетельствует экзитпол, который компания Ipsos провела по заказу трех польских телеканалов: TVP, Polsat и TVN.

Кроме того, 97,5% избирателей не поддержали продажу государственных активов иностранным структурам, 96% выступили против повышения пенсионного возраста и 98,6% проголосовали против приема мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Однако результаты референдума не станут обязательными для исполнения, так как в нем приняли участие лишь 40% избирателей. Явка на выборах составила, по данным экзитпола, 72,9%. Избирком окончательную цифру еще не называл, а на 17 часов по местному времени она была 57,54%.

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