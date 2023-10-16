Губернатор Магаданской области опубликовал пост «под диктовку» команды Навального 16.10.2023, 14:02

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Сергей Носов

Российский чиновник думал, что с ним разговаривает Володин.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального разыграла губернатора Магаданской области Сергея Носова после его спора с Вячеславом Володиным по поводу поддержавших Украину «релокантов», которым спикер Госдумы обещал «обеспечить Магадан», сообщает «Радио Свобода».

Ведущий Youtube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев позвонил Носову, выдавая себя за сотрудника приемной Володина, и предложил уладить конфликт, опубликовав пост в телеграме. Носов сначала отказывался, но затем согласился и направил его к своему пресс-секретарю. Низовцев диктовал приблизительный текст поста, который позже цитировали многие российские государственные СМИ.

Обе беседы были опубликованы в воскресном выпуске программы «Самое важное» на YouTube. В сообщении от имени Сергея Носова говорилось о «несуществующем» конфликте с Володиным, а также о развитии Колымы вследствие поручений Владимира Путина. Позже пост удалили из телеграм-канала Носова.

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