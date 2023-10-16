Более сотни нелегалов атаковали с территории Беларуси польскую границу 2 16.10.2023, 14:06

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В пограничников летели камни и палки.

15 октября с территории Беларуси через польскую границу пытались перебраться более ста мигрантов с Востока. Люди были агрессивно настроены и бросались камнями в пограничников.

Согласно сообщению Пограничной службы Польши, 15 октября через белорусско-польскую границу пытались перебраться более 100 человек из Афганистана, Сирии и Пакистана.

12 человек смогли переправиться через реку Подцерковку возле пункта пропуска «Беловежа».

В то же время около пункта Пограничной службы Польши «Наревка» около сотни мигрантов атаковали патруль, забрасывая его камнями и ветвями деревьев. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Более чем за полгода на польско-белорусском пограничье были зафиксированы свыше 19 тысяч попыток незаконного пересечения.

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