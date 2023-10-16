Более сотни нелегалов атаковали с территории Беларуси польскую границу

Более сотни нелегалов атаковали с территории Беларуси польскую границу2
- 16.10.2023, 14:06
- 1,536
В пограничников летели камни и палки.
15 октября с территории Беларуси через польскую границу пытались перебраться более ста мигрантов с Востока. Люди были агрессивно настроены и бросались камнями в пограничников.
Согласно сообщению Пограничной службы Польши, 15 октября через белорусско-польскую границу пытались перебраться более 100 человек из Афганистана, Сирии и Пакистана.
12 человек смогли переправиться через реку Подцерковку возле пункта пропуска «Беловежа».
В то же время около пункта Пограничной службы Польши «Наревка» около сотни мигрантов атаковали патруль, забрасывая его камнями и ветвями деревьев. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Более чем за полгода на польско-белорусском пограничье были зафиксированы свыше 19 тысяч попыток незаконного пересечения.