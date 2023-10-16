Выборы в Польше: «Третий путь» не будет вступать в коалицию с «ПиС» 16.10.2023, 17:15

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Польский ЦИК обработал данные с более 66% избирательных участков.

«Третий путь» не будет вступать в коалицию с «ПиС».

«Мы исключаем возможность проведения переговоров с PiS о правительственной коалиции», - подчеркнули в интервью PAP политики «Третьего пути» (PSL и «Польша 2050»).

Польский ЦИК опубликовал данные с избирательных участков голосования на парламентских выборах. Обработаны данные с более 66% избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 37,47%.

«Гражданская коалиция» — 28,63%.

«Третий путь» — 14,43%.

«Левые» — 8,31%.

«Конфедерация» — 7,28%.

На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.

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