Выборы в Польше: «Третий путь» не будет вступать в коалицию с «ПиС»
- 16.10.2023, 17:15
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Польский ЦИК обработал данные с более 66% избирательных участков.
«Третий путь» не будет вступать в коалицию с «ПиС».
«Мы исключаем возможность проведения переговоров с PiS о правительственной коалиции», - подчеркнули в интервью PAP политики «Третьего пути» (PSL и «Польша 2050»).
Польский ЦИК опубликовал данные с избирательных участков голосования на парламентских выборах. Обработаны данные с более 66% избирательных участков.
Согласно данным ЦИК, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 37,47%.
«Гражданская коалиция» — 28,63%.
«Третий путь» — 14,43%.
«Левые» — 8,31%.
«Конфедерация» — 7,28%.
На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.