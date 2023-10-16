В Могилеве силовики испугались фразы «усатый таракан» 7 16.10.2023, 18:27

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Задержана работница местного предприятия.

За «оскорбление» представителя власти силовики задержали контролера качества ОАО «Могилевхимволокно». Об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет «Зеркало».

Отмечается, что в ходе проведения осмотров компьютерной техники и мобильных устройств женщины были обнаружены личные данные о местных сотрудниках ОВД.

Сама задержанная в «покаянном» видео сказала, что «совершила противоправное действие, оскорбив в телеграм-канале «Каратели Беларуси» сотрудника ОВД».

Среди прочего силовики показали в видео фотографию экрана телефона, который, судя по всему, принадлежит задержанной. На ней видно, что в поле поиска Google вбита фраза «усатый таракан», а в найденных результатах заблюрено лицо Лукашенко.

Сообщается, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 369 УК Беларуси («Оскорбление представителя власти»). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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