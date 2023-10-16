В Беларуси растут долги предприятий 4 16.10.2023, 19:13

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Речь идет про десятки миллиардов рублей.

За январь — август 2023 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9% (на 0,3% ниже, чем месяцем ранее), рентабельность продаж снизилась до 7,4% (на 0,2%). Об этом сообщает Office Life со ссылкой на официальный Белстат.

Доля дебиторской и кредиторской задолженности остается стабильно высокой и от месяца к месяцу растет.

Дебиторская задолженность на 1 сентября составила 66,4 млрд рублей. Напомним, на 1 августа она оценивалась в 65,5 млрд рублей, на 1 мая — в 63,5 млрд. Просроченной из нее — 10,1 млрд рублей (15,2% от общего объема, месяцем ранее было 15,5%).

Кредиторская задолженность на 1 сентября составила 77,6 млрд рублей. На 1 августа она оценивалась в 75 млрд рублей, на 1 мая — 71,8 млрд. Сумма просроченной задолженности сейчас составляет 9,8 млрд рублей (12,6%, ранее было 13,1).

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