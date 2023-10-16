В Бресте за видео российской военной техники осудили гражданку Украины 2 16.10.2023, 20:55

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Екатерина Брюханова

Ее задержали при прохождении границы.

В Брестском областном суде 11 октября гособвинитель запросил два с половиной года колонии гражданке Украины Екатерине Брюхановой, которую обвиняли в «содействии экстремистской деятельности» по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Дело рассматривал судья Андрей Cиз, прокурор — Александр Батюшко.

29-летняя Екатерина Брюханова — гражданка Украины, родом из города Херсон. Она отучилась в Китае, окончила там университет в 2015 году, а в 2016 переехала в Беларусь. В Беларуси работала переводчицей с китайской.

25 июля 2023 года Брюханову задержали при прохождении белорусской границы. От нее потребовали дать на проверку телефон, она предоставила его сотрудникам вместе с паролями. Белорусские силовики увидели, что 30 марта 2022 года она отправила два видео в чат-бот одной из редакций. На видео было перемещение российской военной техники под Минском, которое она сама сохранила.

Именно за эти видео девушку задержали и поместили в СИЗО №7.

Екатерина на суде свои действия объясняла тем, что испугалась и рассердилась, когда увидела много техники с буквами «Z» и «V». Рассказала, что у нее на родине эти знаки считаются враждебными. А в СМИ отправила потому, что хотела узнать, что происходит, так как нигде о перемещении такой техники не писали.

Приговор Екатерине Брюхановой был оглашен 13 октября, но результаты суда пока неизвестны.

Поддержите Екатерину открыткой либо письмом: 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37. Екатерине Андреевне Брюхановой.

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