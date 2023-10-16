В Брюсселе произошла стрельба: погибли два человека 16.10.2023, 22:51

Стрелявший в бегах.

Два человека застрелены в столице Бельгии Брюсселе в понедельник вечером, сообщила прокуратура страны. Федеральный прокурор открыл расследование по делу о терроризме.

По данным прокуратуры, предполагаемый злоумышленник все еще находится на свободе, сообщает ВВС.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщила, что расследование начато, но не уточнила мотивы преступника.

Представитель бельгийской полиции Ван де Кир подтвердил журналистам, что два человека убиты в результате стрельбы недалеко от центра бельгийской столицы, но отказался сообщить дальнейшие подробности.

По данным бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, жертвами были шведы.

Сборная Швеции по футболу играет с Бельгией на брюссельском Стадионе короля Бодуэна в отборочном матче Евро-2024, но пока неясно, были ли погибшие шведскими болельщиками, приехавшими в Брюссель на эту игру.

Het Laatste Nieuws сообщила, что стрелявший использовал автоматическую винтовку.

В социальных сетях распространяется видео на котором мужчина, говорящий по-арабски, утверждает, что это он стрелял и что сделал он это во имя Бога. Мужчина также заявляет, что якобы убил трех человек.

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что просмотрела видео, но не может подтвердить, что стрелял сделавший его мужчина, как тот утверждает.

Это видео и другие сообщения сейчас проверяются полицией.

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