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В Брюсселе ликвидирован предполагаемый исполнитель теракта

  • 17.10.2023, 11:02
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В Брюсселе ликвидирован предполагаемый исполнитель теракта

Вчера Абдесалем Лассуед застрелил двух граждан Швеции.

В Брюсселе во вторник утром в ходе полицейской операции был убит 45-летний Абдесалем Лассуед, подозреваемый в совершении теракта, в результате которого накануне погибли два человека.

Как сообщает новостной сайт HLN (Het Laatste Nieuws, он был застрелен полицейскими в кафе в районе Шарбек. «Радио Свобода» геолоцировало место, где был пойман стрелок - оно расположено в 2 километрах от места, где он убил двух граждан Швеции.

Лассуед - тунисец, живший в Бельгии нелегально. Он был известен полиции и подозревался в контрабанде людьми, передаёт HLN.

Прокуратура Бельгии сообщила об инциденте, но заявила, что пока не может подтвердить, был ли убитый полицейскими мужчина исполнителем вчерашнего теракта, сообщает Би-би-си.

Вчера вечером в Брюсселе неизвестный открыл стрельбу на улице в пяти километрах от стадиона, где проходил матч между футбольными сборными Бельгии и Швеции. Погибли два человека. Оба убитых были одеты в футболки в национальных цветах Швеции. Предположительно, они были болельщиками шведской команды. Стрелявший скрылся на скутере.

Валлонская газета Sudinfo пишет, что нападавший распространил видеообращение в фейсбуке. В нём он утверждает, что является членом террористической группировки «Исламское государство», и хвастается тем, что убивал неверных. Он говорит, что застрелил двух человек, чтобы «отомстить за мусульман», которые умирают за религию. Записавший видео также называет своё имя - Слайем Слоума.

Власти Бельгии в связи с убийством повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального.

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