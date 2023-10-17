WSJ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российским позициям 1 17.10.2023, 18:41

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ВСУ нанесли удары по двум авиабазам РФ.

Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS против позиций российских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Несколько ракет ATACMS были тайно доставлены в Украину некоторое время назад, утверждают собеседники газеты. Это значительно расширяет возможности ВСУ в нанесении дальних ударов по российским позициям в ходе контрнаступления, добавили они.

Информацию о поставке ракет ATACMS также подтверждают источники The New York Times. ВСУ нанесли удары по двум авиабазам на территории, контролируемой российскими войсками, во вторник, используя американские дальнобойные ракеты, которые Киев ранее запрашивал у Соединенных Штатов. Об этом газете рассказали два американских чиновника.

Президент США Джо Байден долго откладывал решение по поставке систем ATACMS из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией. Однако в сентябре он сообщил президенту Украины Зеленскому о согласии предоставить их, однако с условием, что ВСУ получат ракеты с ограниченным радиусом действия. Версия ракет ATACMS, отправленных в Украину, оснащена кассетными боеголовками.

В ночь на 17 октября украинские военные атаковали аэродромы в Луганске и Бердянске, находящиеся под контролем российских войск. Удары были нанесены как по вертолетам, так и по оборудованию, расположенному на аэродромах, согласно Управлению стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Российские провоенные блогеры также сообщают о взрывах на аэродроме в Бердянске, называя их одними из самых серьезных ударов за все время конфликта. Они отмечают, что в атаке было использовано не менее 40 ракет, которыми могли оказаться ATACMS. Вашингтон пока не комментировал передачу этих ракет.

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