«Русал» Дерипаски задумался о закрытии убыточных заводов 1 17.10.2023, 19:52

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Компания пытается справиться с низкими ценами на алюминий и финансовыми потерями из-за введения «курсовой» экспортной пошлины.

«Русал» — один из крупнейших производителей алюминия в мире — не исключает закрытия ряда заводов. Источник, близкий к одному из кредиторов компании, сообщил «Интерфаксу», что компания таким образом пытается справиться с низкими ценами на алюминий и финансовыми потерями из-за введения «курсовой» экспортной пошлины.

Собеседник агентства считает, что при текущих ценах на алюминий на бирже закрытие убыточных производств становится неизбежным. Однако представитель «СУАЛ Партнерс», контролирующей часть акций «Русала», утверждает, что компания не уведомляла акционеров о своих планах.

Наиболее уязвимыми в структуре компании называют Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Их издержки превышают средние по группе, а их мощности рассчитаны на производство 500 тысяч тонн из общих 4,2 млн тонн, выпущенных «Русалом» в 2022 году.

Слабый рубль, хоть и восполняет некоторые потери от падения цен на алюминий, не полностью компенсирует рост издержек, особенно из-за необходимости импорта глинозема. Кроме того, дорожающий импорт сказывается на рентабельности, которая в данный момент составляет 8%, самый низкий уровень в секторе.

Компания стоит перед дилеммой, так как не может приостановить инвестиции в модернизацию заводов из-за возможных оборотных штрафов по программе «Чистый воздух». Эта программа оценивалась в 385 млрд рублей, и ее реализация поддерживается госгарантиями в размере 329 млрд рублей.

Руководство «Русала» и ранее задумывалось о консервации части мощностей, в основном бывших заводов «СУАЛа». В 2021 году компания уже сообщала о потерях «сотен миллионов долларов» из-за введения экспортной пошлины на металлы.

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