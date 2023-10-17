Швеция обнаружила в Балтийском море повреждение подводного кабеля связи с Эстонией 1 17.10.2023, 21:35

2,020

Кабель был поврежден примерно в то же время, когда случилась утечка на газопроводе Balticconnector.

Швеция выявила повреждение телекоммуникационного кабеля, проложенного в Эстонию по дну Балтийского моря, сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин, передает STV. По его словам, кабель связи был поврежден примерно в то же время, когда случилась утечка на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Болин добавил, что в настоящее время нельзя сказать, почему это произошло. При этом он подчеркнул, что речь идет не о полном обрыве кабеля, а о частичном повреждении. Инцидент произошел в эстонских территориальных водах, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции. Стокгольм сотрудничает с Таллином и Хельсинки, чтобы прояснить обстоятельства случившегося.

В свою очередь министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что «правительство относится к ситуации серьезно, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре безопасности».

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лауры Лаастер, кабель принадлежит шведской компании, которая уже восстановила его пропускную способность. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что ведется расследование для установления причин повреждения и возможной связи инцидента с выходом из строя эстонско-финского телекоммуникационного кабеля и газопровода.

В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи рассказали, что зафиксировали взрыв у магистрали перед утечкой. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, газопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядел так, будто «кто-то разорвал его со стороны». Также был поврежден кабель связи между Финляндией и Эстонией.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной инцидентов могло стать «внешнее воздействие». В связи с этим он провел консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний предупредил, что в случае, если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ Альянса будет «решительным и единым».

В настоящее время расследование ведется, исходя из предположения, что это была преднамеренная диверсия, рассказали источники Bloomberg. В числе подозреваемых — Россия.

Во вторник стало известно, что Финляндия проверяет причастность нескольких судов к повреждению Balticconnector. Среди них — российский корабль «Севморпуть» и китайский Newnew Polar Bear.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Он предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Длина трубопровода составляет около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд кубометров в год.

Глава компании-оператора Gasgrid Янне Грёнлунд говорил, что на возобновление работы Balticconnector понадобятся месяцы, а ремонт может продлиться до конца зимы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».