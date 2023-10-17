В Беларуси пропал бежавший из Украины пророссийский пропагандист 7 17.10.2023, 21:38

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин прилетел в Минск, чтобы просить в Беларуси политического убежища.

Пророссийский активист и блогер Дмитрий Губин из Харькова прилетел в Минск из Израиля 2 октября и пропал, написал в своем блоге его коллега и пропагандист Павел Волков.

По словам Волкова, Губин находился на территории Украины на нелегальном положении до июня 2023 года. Затем он смог перебраться в Молдову, а оттуда — в Израиль.

«2 октября Дмитрий прилетел в Минск, чтобы просить в Беларуси политического убежища, но ему отказали на том основании, что запрет на въезд действует одновременно и в РФ, и в РБ. Тогда журналист решил лететь в Баку и попробовать получить убежище там. Однако 3 октября он написал жене, что пока находится в Минске и шанс остаться еще есть. Вечером 5 октября он прислал сообщение со словами: «Вопрос ещё решается. Я в Минске. Наберу, как что-нибудь прояснится». С тех пор никакой связи с ним нет», – написал Волков.

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