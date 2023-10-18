ВСУ прорвали оборону РФ к северу от Клещеевки и к западу от Вербового 18.10.2023, 7:59

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Опубликованы новые карты линии фронта.

Украинские войска продвинулись севернее Клещеевки в Донецкой области и преуспели в направлении Мелитополя Запорожской области, в частности к западу от Вербового. Также в ВСУ отмечают, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 17 октября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ якобы продвинулись примерно на 1,5 км к западу от Ягодного в направлении Ивановки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении в районе Синковки, Ивановки и Кисловки, а также в районе Стельмаховки и Надежды (15 км юго-западнее Сватового).

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что войска РФ сосредотачиваются вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надежды, пытаясь закрепить выгодные позиции перед наступлением осложненных погодных условий.

Министерство обороны России утверждало, что 17 октября украинские войска совершили ограниченные контратаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Несколько российских источников утверждали, что украинские силы пытаются вытеснить российские войска с позиций вокруг Купянска и Сватового.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Железнянского.

Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск РФ якобы отразили 9 украинских атак на Донецком направлении. 16 октября российские «воекноры» заявили, что бои продолжаются вблизи Орехово-Василовки и вдоль линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска прорвали российскую оборону севернее Клещеевки, укомплектованную подразделениями 1428-го мотострелкового и 102-го мотострелкового полков (150-я мотострелковая дивизия 8-й военной армии Южной).

17 октября российские войска продолжили атаковать вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещеевки и Андреевки.

Спикер Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что российские силы контратакуют вблизи Курдюмовки и отправляют туда резервы.

Машовец заявил, что части 1428-го мотострелкового полка РФ 15 октября отступили от железнодорожного пути в районе Клещеевки, а части 4-й мотострелковой бригады «ЛНР» отступили от железнодорожного пути в сторону Одрадовки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки и к югу от Тоненького. Украинские военные отметили, что интенсивность российских атак вблизи Авдеевки снизилась.

Российский «военкор» утверждал, что силы РФ пытаются продвинуться вблизи Спартака (4 км к югу от Авдеевки), но отметил, что российские войска не продвинулись к востоку от Авдеевки.

Другой российский военный блоггер утверждал, что войска РФ также атаковали на южных подступах к Авдеевке, в направлении Северного и возле Первомайского. Еще один российский «военкор» заявлял, что войска РФ «застряли» на своих позициях у Авдеевки и пытаются продвигаться дальше через украинскую оборону.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки. В пресс-службе Таврической группировки войск Украины заявили, что войска РФ усилили удары на Марьинском направлении.

Южная ось

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы отразили три украинских атаки возле Старомайорского и северо-восточнее Приютного. Российский агрегатор новостей заявил, что 16 октября украинские войска совершили штурм возле Приютного, но не уточнил результат.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили пять российских атак к югу от Золотой Нивы и Пречистовки. 16 октября российский «военкор» заявил, что войска РФ пытались улучшить свои тактические позиции вблизи Приютного и Новомайорского.

17 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении и достигли частичного успеха к западу от Вербового.

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы при поддержке бронетехники продвинулись к неопределенной позиции северо-западнее Вербового. Российский агрегатор новостей тоже заявил, что украинские силы продвинулись вблизи Вербового, но вроде бы не смогли закрепиться в этом районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к юго-западу от Новоданиловки, вблизи Роботиного и к западу от Вербового.

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ якобы отразили попытку украинского десанта вблизи Казачьих Лагерей (24 км к востоку от Херсона) и Подстепного 16 и 17 октября.

Российские источники утверждали, что украинские силы ударили по Скадовску (60 км к югу от Херсона) тремя ракетами HIMARS.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что украинские войска нанесли удар по Скадовску недавно полученными ракетами большой дальности, вероятно, ссылаясь на ATACMS, хотя ISW не наблюдало других сообщений о том, что этот удар был нанесен ATACMS.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы сбили восемь украинских беспилотников.

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