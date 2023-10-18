Войска РФ массово отступают от железной дороги в районе Клещеевки 18.10.2023, 8:47

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ВСУ устремились в созданный ими прорыв в линии фронта.

Кадры с геолокацией от 16 октября показали успехи ВСУ к северо-западу от Зализнянского (в 9 км от Бахмута).

При этом в Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки армия РФ отразила 9 атак со стороны украинских военнослужащих.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Бахмутском направлении на прошедшие сутки.

Российские военные блогеры заявляют о боях в районе Клещеевки, Орехово-Васильевки и на линии Андреевка - Курдюмовка.

Украинский военкор Константин Машовец сообщил о прорыве российской линии обороны к северу от Клещеевки.

Именно там ведут бои против ВСУ оккупанты из 102-го и 1428-го мотострелковых полков.

В Генштабе Украины заявили, что оккупанты также пытаются контратаковать позиции ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.

Спикер Восточной группировки войск Украины Евлаш заявил, что противник перебрасывает в районе Курдюмовки резерв.

Машовец пишет, что 15 октября оккупанты из 1428-го мотополка отступили от железнодорожной линии в районе Клещеевки.

А части 4-й мотострелковой бригады также отступили от железнодорожной линии в сторону Отрадовки.

Украинский военкор предупредил, что в будущем оккупанты могут начать контратаковать Андреевку с помощью 57-й мотобригады, 51-го десантного полка и 68-го танкового полка.

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