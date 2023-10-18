Вступление Беларуси в НАТО: назван самый простой и веский аргумент 18.10.2023, 8:55

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Посмотрите на карту.

Почему Беларусь обязательно должна стать членом НАТО?

На этот вопросы в программе сайта Charter97.org Studio X97 ответил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Вы последовательно говорите о том, что Беларусь - это Европа и в будущем часть Европейского союза. Должна ли, на ваш взгляд, Беларусь быть частью НАТО?

— Однозначно. Более того, скажу, что без Беларуси не будет обеспечена безопасность в Европе. Украина не решит проблему безопасности Европы. Потому что это балкон, посмотрите на карту и вы увидите прекрасный, как будто специально созданный для российских империалистов балкон для нападения на Европу, прежде всего на Украину, Польшу, Литву, Латвию. И если этот балкон не станет независимой Беларусью без диктаторов, то не будет никакой безопасности в Европе.

Поэтому я со своими украинскими друзьями, партнерами постоянно разговариваю о том, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Абсолютно верно. Но включайте Беларусь туда. Потому что без гарантии с этой стороны, теория о буферных зонах, о том, что можно в серой зоне где-то половить рыбку и обеспечить безопасность, рухнула с нападением России на Украину.

Как сказал известный политик, дипломат Курт Волкер, который был в свое время представителем президента США в Украине: «Серая зона — это зеленый свет!» То есть, это приглашение к агрессии. Поэтому таких серых зон не должно оставаться. И когда Европа выровняет свои границы — она обеспечит безопасность. А обеспечивает безопасность в Европе сегодня только НАТО.

Пытался Евросоюз какие-то силы свои создавать, что-то там происходило. Наверное, выросла координация между вооруженными силами европейских армий, то есть европейских стран. Но это не действующая армия, которая есть у НАТО. Посмотрите, как четко работает сегодня НАТО, несмотря на появившиеся и имевшиеся разногласия.

Почему оставляют Столтенберга уже на третий срок? Потому что это мировой лидер, который прекрасно направляет огромную машину военно-политической организации НАТО и является и капитаном, и штурманом одновременно. И если бы НАТО сплоховало, если бы они начали рассуждать, что можно, что нельзя, а не стали помогать Украине, не сразу, признаем, но стали, то Украины сегодня бы не было, давайте прямо говорить. Поэтому безопасность и даже по по периметру Европы обеспечивает сегодня НАТО.

— Идея членства Беларуси в НАТО. Найдет ли она поддержку среди белорусов?

— Я этой линии придерживаюсь с начала 2000-х. И наша гражданская кампания «Европейская Беларусь» стоит на этих позициях. Рано или поздно нам придется делать этот выбор. Мы не можем делать выбор в пользу нейтралитета. Я не очень люблю политиканских рассуждений «мы должны быть нейтральными».

Ребята, возьмите с карандашиком посчитайте, во сколько обойдется. Богатейшая Швеция сейчас вступает в НАТО. Почему? Они тратили огромные деньги на оборону для того, чтобы обеспечить этот нейтралитет. Они сейчас будут тратить меньше тех установленных 2%, потому что на свою оборону они тратили значительно больше. Поэтому разговоры о нейтралитете, о том, что мы можем как-то в каких-то соглашениях... Во-первых, соглашения с Россией невозможны. Что говорить про какие-то там торгово-экономические, Россия вышла из тех самых ядерных соглашений, о которых мы говорили. Выйдя из соглашений, сразу же увеличила опасность для всего мира. Сразу же подорвала международный мир и безопасность. Поэтому об этом речи быть не может.

Оставаться болтаться между Россией и Европой? Ну это все, это конец государства.

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