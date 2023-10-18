ЦАХАЛ показал снимки больницы в Газе до и после взрыва: замечена важная деталь 18.10.2023, 10:37

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На кадрах хорошо виден эпицентр удара.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила снимки территории больницы «Аль-Ахли» в Газе до и после взрыва, происшедшего 17 октября 2023 года, сообщает newsru.co.il.

На представленных снимках видно, что ущерб был причинен автомобилям на стоянке около больницы, а также крышам нескольких строений. Но никаких следов взрыва авиабомбы нет. В случае разрыва авиабомбы ущерб был бы гораздо более значительным и должна была образоваться воронка.

ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, что причиной взрыва стало падение ракеты, выпущенной боевиками «Исламского джихада» по израильской территории.

Израильская сторона не располагает достоверными данными о количестве жертв в результате этого взрыва. Но крайне маловероятно, чтобы при таком поражении были сотни погибших, как заявляет подконтрольный ХАМАСу минздрав Газы.

Англоязычный отдел пресс-службы ЦАХАЛа заявляет, что руководство террористической организации ХАМАС знает о том, что ответственность за взрыв на территории больницы «Аль-Ахли» в Газе лежит на боевиках «Исламского джихада». При этом ХАМАС сознательно возложил ответственность за этот взрыв на Израиль, добившись массовых антиизраильских выступлений по всему миру, передает «Кан».

Ранее сообщалось, что Израиль передал США собранную им разведывательную информацию касательно взрыва в больнице «Аль-Ахли» в центре сектора Газы, сообщает служба новостей «Кан Хадашот». В частности, были переданы записи перехваченных разговоров в Газе и другая информация, собранная различными средствами.

Напомним, что 17 октября 2023 года в 19:19 в палестинских СМИ появились первые сообщения о взрыве в больнице «Аль-Ахли» в центральной части сектора Газы. В момент взрыва телеканал «Аль-Джазира» вел репортаж из сектора Газы, в кадр попал запуск ракеты в сторону Израиля и ее падение вскоре после запуска.

Практически сразу после этого хамасовский «Палестинский информационный центр» написал, что погибли не менее 500 человек и около 600 были ранены. Министерство здравоохранения сектора сначала сообщило о 200-300 погибших, но затем подтвердило гибель более 500 человек.

ХАМАС утверждает, что больница была атакована ВВС ЦАХАЛа. После этого ЦАХАЛ начал расследование обстоятельства взрыва. Однако, не дожидаясь результатов израильского расследования, международные СМИ возложили вину за случившееся на Израиль.

Только три часа спустя пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорилось, что к взрыву в больнице в Газе привела ракета, запущенная боевиками «Исламского джихада». «Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен со стороны больницы и вскоре произошел взрыв в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен «Исламским джихадом», – было сказано в заявлении ЦАХАЛа.

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