Глава РПЦ Гундяев заявил об участии Бога в создании ядерного оружия России 3 18.10.2023, 17:46

Советским ученым якобы покровительствовал святой Серафим Саровский.

Ядерное оружие России было создано благодаря Богу и преподобному Серафиму Саровскому, заявил в среду глава РПЦ Владимир Гундяев (Кирилл), пишет The Moscow Times.

«Если бы не работа Курчатова [создателя советской атомной бомбы] и его коллег, то трудно сказать, существовала бы наша страна», — сказал Кирилл, вручая орден преподобного Сергия Радонежского руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву.

Советские ученые «создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима», заявил Кирилл.

Он добавил, что ядерное оружие стало залогом независимости России, а его разработчики «спасли» страну.

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