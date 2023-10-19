Ирония судьбы: сбитая в Крыму ракета упала на грузовик с оккупантами 1 19.10.2023, 12:31

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Российская ПВО со своей задачей справилась.

В прокремлевских Telegram-каналах сообщили, что в результате перехвата ракеты над временно подконтрольным РФ Севастополем часть ее обломков рухнула на грузовик с российскими военными, передает nv.ua.

Как утверждается, жертвами происшествия в Балаклавском районе стали семь оккупантов, еще пятеро получили ранения.

«По жуткой «иронии судьбы», несколько дней назад все они прибыли на ротацию с Запорожского направления», — говорится в сообщении.

Тем не менее, россияне отмечают, что ПВО «со своей задачей справилась».

«Теперь нужно еще подумать, как и где сбивать ракеты… Нужно менять принципы работы ПВО», — отметил в комментарии пропагандистам один из российских офицеров.

В то же время местные жители настаивают, что никакого перехвата на самом деле не было, взрыв был лишь один, а сирена воздушной тревоги зазвучала уже после удара.

Более того, есть информация, что атаке подверглась в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка, где расположены склады с вооружением.

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