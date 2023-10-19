Для белорусских «уклонистов» готовят «сюрприз» 19.10.2023, 13:31

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Вводится ряд измнений.

В Беларуси ужесточат ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат. Увеличатся сроки, а штрафы вырастут в несколько раз. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Документ предусматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в статьи, касающиеся призыва.

Так, ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу предусмотрена ч. 1 ст. 435 УК. Сейчас за это грозит до двух лет ограничения либо лишения свободы или же штраф, арест, общественные работы.

В случае принятия поправок за уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы или «химии».

В КоАП вводятся новые размеры штрафов по ряду статей, связанных с призывом и воинским учетом:

ст. 26.1 «Неявка на мероприятия по призыву» — штраф составит от 10 до 30 базовых величин (от 370 до 1110 рублей, сейчас до 5 базовых — то есть 185 рублей);

ст. 26.2 «Неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат, орган государственной безопасности» (речь идет о нарушении со стороны должностного лица) — штраф составит до 20 базовых величин (740 рублей, сейчас до 3 базовых — то есть 111 рублей), а при повторном нарушении — от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 4 до 6);

ст. 26.3 «Нарушение обязанностей по воинскому учету» — для граждан штраф составит до 25 базовых величин (925 рублей, в настоящее время до 3 базовых величин — то есть 111 рублей), а для должностных лиц — до 30 базовых величин (сейчас от 4 до 5 базовых величин).

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