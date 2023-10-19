Ученые: Специальные лампы могут спасти от осенней хандры 19.10.2023, 17:27

Сколько они стоят в Беларуси?

Каждый год от 3% до 5% всего населения планеты страдают от сезонного аффективного расстройства (САР), больше известного как «сезонная депрессия». Это серьёзный клинический диагноз, и куда большее количество людей не подходит под его критерии, хотя их настроение тоже снижается осенью и особенно зимой. Если вы стали более уставшими, чаще чувствуете грусть и апатию и спите дольше обычного — возможно, это тоже ваш случай, передает «Еврорадио».

Хорошая новость в том, что помочь себе и в профилактике осенне-зимнего снижения настроения (будь то САР или нет), и в его лечении может каждый. Для этого понадобится… Нет, не простая советская сода, а специальные лампы. Вот как это работает (по науке) и сколько такие устройства стоят в Беларуси.

Лампы, которые спасают от тоски

Терапия светом — доказанный научно и рекомендованный для лечения сезонного аффективного расстройства метод. Его советует Американская психиатрическая ассоциация, Национальная служба здравоохранения Великобритании и ведущие научные организации, включая John Hopkins University и Гарвард.

Считается, что одной из причин снижения настроения осенью и зимой является нарушение циркадных ритмов (наших биологических часов), повышение выработки мелатонина (максимально упрощая — гормона сна) и снижение серотонина (проще — гормон хорошего самочувствия). Всё это происходит из-за недостатка солнечного света.

И вот тут в дело вступают специальные лампы: имитируя солнечный свет, они помогают организму выровнять уровни мелатонина и серотонина и привести в порядок циркадные ритмы. Это помогает почувствовать себя лучше не только с САР, но и с другими расстройствами настроения. Научных публикаций об эффективности метода — сотни, если хотите почитать подробнее, можете, например, посмотреть тут, тут или тут.

К слову, в целом свет, в любую пору года, может напрямую влиять на настроение — учёные нашли этому объяснение, а заодно доказали, что он влияет и на когнитивные функции — то есть способность думать и учиться.

В белорусских клинических протоколах лечения как САР (оно является частью рекуррентных расстройств), так и других расстройств настроения светотерапии нет. Но это не делает её менее эффективной.

Так что за лампы нужны?

Простая настольная лампа не подойдёт. Для светотерапии нужно найти специальную лампу, которая обеспечивает воздействие света как минимум 10000 люкс. Иногда в продаже можно найти и лампы с силой света в 20 тысяч люкс.

Проснувшись, такую специальную лампу нужно включить на 20-30 минут, расположить на расстоянии около 20 сантиметров от лица (зависит от модели). Держите глаза открытыми, но не смотрите на саму лампу, поставьте её чуть под углом. И делайте свои дела: проверяйте почту, читайте новости или книгу, мажьте лицо кремом.

Через полчаса можно выключать. И так каждый день.

Такие лампы есть в Беларуси? Сколько стоят?

Ещё одна хорошая новость: лампы для светотерапии можно купить в Беларуси. Есть два основных типа: ультрафиолетовые излучатели и лампы дневного света, нужно брать второй вариант.

Чаще всего на рынке можно встретить лампы дневного света от Beurer. Например, модель TL 30 можно купить в среднем за 250 рублей, а TL 90 — за 680.

На «Вайлдберриз» продаётся лампа для светотерапии от PVHOME, стоит она в районе 80 рублей. На “Озон” или «Оз.бай» подобных товаров мы не нашли.

Можно найти лампу для светотерапии и на Aliexpress: например, от компании Dreamburgh с доставкой в Минск цена составит около 22 долларов. Лампа от AKASO будет с доставкой стоить 35-40 долларов.

Нюанс: с недорогими лампами может понадобиться не 30, а 40-50 минут воздействия, и держать их нужно будет очень близко (10-15 сантиметров). Но в любом случае смотреть прямо на свет нельзя. А при выборе лампы не купите по ошибке ночник. Правильная будет похожа на планшет. И чем больше площадь — тем лучше.

Если ваши родственники или знакомые ездят в Европу, можно попросить их привезти такую лампу. В Польше неплохие варианты доступны в цене около 50-80 долларов (200-330 злотых), в Литве — за 60-70 евро. И получше (более дорогие), и достаточно бюджетные модели можно купить на Amazon, затем потребуется только привезти их к вам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».