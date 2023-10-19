Финляндия начала блокировать продажу недвижимости россиянам 1 19.10.2023, 18:27

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Соответствующий закон подписал министр обороны страны.

Финские власти заблокировали российским покупателям три сделки по продаже недвижимости. Решение, которое подписал министр обороны Антти Хакканен, касается двух объектов в городе Руоколахти и одного в Китеэ, сообщает Bloomberg.

Две сделки собирались совершить частные лица, одну — компания, говорится в сообщении министерства.

Недвижимость находится недалеко от границы на юго-востоке страны. Министерство обороны заявило, что приобретение этих объектов могло бы помешать обеспечению территориальной целостности Финляндии. Государство, имеющее границу с Россией протяженностью 1300 км, стремится закрыть лазейки в своем законодательстве после ужесточения законов в 2020 году.

Законы Финляндии требуют, чтобы частные лица, не являющиеся гражданами Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), получали разрешение на покупку недвижимости в стране. Эти требования также касаются юридических лиц, зарегистрированных за пределами ЕС и ЕЭЗ. Финские чиновники также могут получить расширенный доступ к информации о сделке и требовать указать источник средств для приобретения. Закон касается покупки домов и участков, однако не касается квартир.

В прошлом году Министерство обороны впервые применило этот закон, чтобы запретить гражданке России покупать дом в Котке на юго-востоке страны. По данным министерства, заявка была отклонена из-за неполной информации в форме. Кроме того, счет на оплату сбора за разрешение не поступил на указанный адрес электронной почты, а попытки связаться с покупательницей по телефону и почте не увенчались успехом.

В сентябре правительство Финляндии заявило о планах облегчить процедуру конфискации недвижимости, принадлежащей россиянам. По словам министра юстиции Лины Мери, россияне «пренебрегают своими юридическими обязательствами»: они реже платят налоги в Финляндии, так как из-за санкций их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами сейчас отсутствуют.

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