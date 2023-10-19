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Финляндия начала блокировать продажу недвижимости россиянам

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  • 19.10.2023, 18:27
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Финляндия начала блокировать продажу недвижимости россиянам

Соответствующий закон подписал министр обороны страны.

Финские власти заблокировали российским покупателям три сделки по продаже недвижимости. Решение, которое подписал министр обороны Антти Хакканен, касается двух объектов в городе Руоколахти и одного в Китеэ, сообщает Bloomberg.

Две сделки собирались совершить частные лица, одну — компания, говорится в сообщении министерства.

Недвижимость находится недалеко от границы на юго-востоке страны. Министерство обороны заявило, что приобретение этих объектов могло бы помешать обеспечению территориальной целостности Финляндии. Государство, имеющее границу с Россией протяженностью 1300 км, стремится закрыть лазейки в своем законодательстве после ужесточения законов в 2020 году.

Законы Финляндии требуют, чтобы частные лица, не являющиеся гражданами Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), получали разрешение на покупку недвижимости в стране. Эти требования также касаются юридических лиц, зарегистрированных за пределами ЕС и ЕЭЗ. Финские чиновники также могут получить расширенный доступ к информации о сделке и требовать указать источник средств для приобретения. Закон касается покупки домов и участков, однако не касается квартир.

В прошлом году Министерство обороны впервые применило этот закон, чтобы запретить гражданке России покупать дом в Котке на юго-востоке страны. По данным министерства, заявка была отклонена из-за неполной информации в форме. Кроме того, счет на оплату сбора за разрешение не поступил на указанный адрес электронной почты, а попытки связаться с покупательницей по телефону и почте не увенчались успехом.

В сентябре правительство Финляндии заявило о планах облегчить процедуру конфискации недвижимости, принадлежащей россиянам. По словам министра юстиции Лины Мери, россияне «пренебрегают своими юридическими обязательствами»: они реже платят налоги в Финляндии, так как из-за санкций их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами сейчас отсутствуют.

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