Популярный у белорусов WhatsApp разрешил использовать два аккаунта одновременно 1 19.10.2023, 21:07

Больше не нужно выполнять вход в случае смены учетной записи.

Популярный у белорусов мессенджер WhatsApp разрешил одновременно использовать два аккаунта, сообщает Charter97.org со ссылкой на блог мессенджера.

В сообщении говорится, что больше не нужно выполнять вход в случае смены учетной записи. Более того, больше не нужно носить с собой два телефона или же каждый раз переживать, что сообщение будет случайно отправлено не из того аккаунта.

Сообщается, что для того, чтобы подключить второй аккаунт, будет необходим второй номер телефона или же сим-карта или телефон, поддерживающий сразу несколько сим карт.

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