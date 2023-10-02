закрыть
2 октября 2023, понедельник, 1:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кеннеди-младший планирует баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году

  • 2.10.2023, 0:47
Кеннеди-младший планирует баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году
Роберт Кеннеди-младший

Как независимый кандидат.

Демократ Роберт Кеннеди-младший объявил в пятницу вечером о том, что он будет баллотироваться на предстоящих в 2024 году президентских выборах в США как независимый кандидат. Это может осложнить ситуацию как для демократа Джо Байдена, так и для республиканца Дональда Трампа, передает «Голос Америки».

Сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник президента Джо Кеннеди разместил на своем ютьюб-канале видео, сообщил американцам, что 9 октября он сделает «важное объявление». Выступление состоится в Филадельфии.

«Я буду говорить о кардинальных изменениях в американской политике», — сказал Кеннеди-младший, осудив коррупцию в «обеих партиях».

Бывший президент Джон Кеннеди был убит в Далласе в 1963 году, а его брат Роберт, отец Роберта-младшего также был убит в 1968 году во время его собственной президентской кампании.

Кеннеди заявил в апреле, что бросит вызов Байдену за выдвижение от Демократической партии, чтобы баллотироваться против кандидата от республиканцев, которым, как ожидается, станет бывший президент Дональд Трамп.

С тех пор Кеннеди неоднократно утверждал, что Демократическая партия «по сути слилась в одно целое» с избирательным штабом Байдена, лишив тем самым других кандидатов шансов на выдвижение. Согласно социологическим опросам, Байден сильно опережает Кеннеди среди избирателей-демократов.

О том, что Кеннеди собирается баллотироваться в качестве независимого кандидата первым сообщил новостной портал Mediaite.

Отвечая на просьбу «Рейтер» прокомментировать публикацию Mediaite, штаб Кеннеди отправил по электронной почте ссылку на ютьюб-канал кандидата.

Демократы выразили обеспокоенность тем, что появление независимого кандидата может оттянуть голоса у 80-летнего Байдена, рейтинг которого тянут вниз его возраст и ситуация в экономике.

Тем не менее, рейтинг Кеннеди выше среди республиканцев, в сравнении с демократами. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный сайтом FiveThirtyEight. Таким образом выдвижение Кеннеди может затронуть и интересы Трампа. Против экс-президента выдвинуты несколько уголовных обвинений, и его кампании приходится тратить деньги на судебные издержки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип