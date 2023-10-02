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Стало известно, что будет находиться в новой резиденции Лукашенко

  • 2.10.2023, 7:44
  • 1,070
Стало известно, что будет находиться в новой резиденции Лукашенко

Диктатор публично отрицал связь с ней.

Минюст Беларуси зарегистрировал в новой «резиденции» Александра Лукашенко, связь с которой он публично отрицал и называл «вбросом», Фонд Первого Президента Республики Беларусь «Фонд Первого». На запись в Едином государственном регистре юрлиц и ИП обратил внимание юрист Юрий Чаусов.

Фонд, как следует из документов, имеющихся в распоряжении редакции, зарегистрирован 25 октября 2022 года решением № 54 по адресу: Минск, ул. Красноармейская, д. 15. Именно там находится загадочная новая резиденция Лукашенко стоимостью почти в $14,4 млн.

В выписке нет никаких контактных данных или информации об учредителях фонда. В качестве формы собственности указано «Имущество негосударственных юридических лиц без государственного и иностранного участия».

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