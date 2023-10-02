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Зачем Кремлю лагерь «Вагнера» в Беларуси?

  • 2.10.2023, 8:09
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Зачем Кремлю лагерь «Вагнера» в Беларуси?

Сейчас бывшие «вагнеровцы» разбежались по разным юрисдикциям.

Встреча президента России с одним из бывших руководителей группировки «Вагнер» Андреем Трошевым продемонстрировала, что на самом деле в российском руководстве вовсе не собирались избавляться от так называемых частных военных компаний.

Что могло действительно раздражать как самого российского президента Владимира Путина, так и руководителей Министерства обороны России, так это чрезмерная самостоятельность главарей группировки «Вагнер», которая в период войны против Украины начала приобретать угрожающие масштабы, — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Радио Свобода».

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин позволял себе публичную критику министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. А в последний период острой конфронтации между руководителями «Вагнера» и Министерства обороны Пригожин не боялся критиковать даже самого Путина.

А военная компания «Вагнер» создавалась вовсе не для этого, а прежде всего как декорация, которая должна была скрыть настоящую роль российского руководства и спецслужб в других странах. Ведь когда возникла идея «частной компании», в Кремле еще думали о собственной репутации и не хотели брать на себя ответственность за преступления в африканских государствах или в Сирии.

Когда началась война в Украине, компания «Вагнер» тоже согласилась. Регулярная армия просто не имела возможности так откровенно использовать соотечественников как «пушечное мясо».

А Пригожин имел возможность вербовать будущих бойцов «Вагнера» прямо в колониях и тюрьмах, что абсолютно устраивало Путина и помогало снизить градус социального напряжения вокруг войны. То, что в такой ситуации главарь наемников решит, что способен конкурировать с руководителями России, точно не входило в планы российского президента.

Поэтому теперь, когда руководство группы «Вагнер» погибло в так называемой авиационной катастрофе, у Путина возникла возможность вернуться к старой модели, но с гарантированной подчиненностью Кремлю.

Российскому президенту после начала войны против Украины уже не нужно думать о своей репутации. Но ему нужно, чтобы новые-старые головорезы обеспечивали стабильность африканских режимов, готовых к сотрудничеству с Москвой и помогали сирийскому диктатору Башару Асаду.

Ну и на украинском фронте наемники также должны играть свою роль «пушечного мяса» и наиболее опытных и жестоких участников боевых действий.

Однако теперь действиями «добровольцев» должен руководить опытный офицер ФСБ. Пригожин явно недооценил роль этой структуры — «родного дома» Путина и его ближайших соратников.

Однако, какими бы ни были планы российского президента, с уничтожением Пригожина и фактическим расформированием «первого» «Вагнера» такой мафиозной организации, как раньше, из группы наемников Андрея Трошева уже не получится.

Сейчас бывшие «вагнеровцы» разбежались по разным юрисдикциям. Часть записали в альтернативную частную военную компанию «Редут», среди спонсоров которой журналисты называли олигархов Олега Дерипаску и Геннадия Тимченко. Часть вообще стала бойцами Росгвардии, а другая часть до сих пор находится в военных лагерях в Беларуси — возможно, этих людей готовят к вероятной гибридной войне против стран НАТО. И под командование «нового Пригожина» их уже не собрать, так что Андрею Трошеву придется искать своих наемников и готовить их для новых авантюр.

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