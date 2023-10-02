закрыть
2 октября 2023, понедельник, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко накинул на себя пекинскую удавку

  • Андрей Михайлович
  • 2.10.2023, 8:25
Лукашенко накинул на себя пекинскую удавку

О глобальной ошибке диктатора.

Вернемся же к нашему вечно уверенному в себе недогаранту, который торгует независимостью с первого месяца законного избрания.

Удержаться у власти без народных волнений было возможно лишь за счет постоянного увеличения доходов граждан. Поиски финансов, о которых писалось ранее, медленно толкали диктатора в руки мягко-агрессивной полуторамиллиардной страны, у которой в запасе вечность. В итоге Лукашенко собственными руками накинул на страну пекинскую удавку.

Мосты в Китай лукавый начал наводить еще в середине нулевых, как только понял, что его сценарий продажи страны под видом интеграции с московией провалился. Отношения с федерацией ухудшались на глазах, произошло несколько торговых, газовых и нефтяных войн - вот откуда поход к венесуэльскому брату Уго. Под санкциями Европейского союза страна находилась еще с 1997 года. В 1998 и 2004 их только расширяли. Лукашенко жизненно был необходим новый стратегический партнер, близкий по духу, желательно тоталитарист, и он его нашел.

Медленно и уверенно, торговля национальными интересами в обмен на кредиты запустилась. Да, именно кредиты доминируют в структуре китайских инвестиций в Беларусь. Их доля постоянно растёт, перевалив за отметку в 70%. И это не стартапные проекты типа «Великого камня» - белорусского аналога «Сколково» с элементами машиностроения и даже складской логистики. Нет, речь об инвестиционных проектах не идет. Кредиты даются живыми деньгами - помните, выше уже говорилось, как они расписываются и где оседают по карманам? При этом условия выдачи подобных займов до боли напоминают сценарий китайского «инвестирования» в Африку и экс-советские среднеазиатские республики. Поднебесная их выдает при условии, что не менее половины средств пойдет на оплату услуг китайских подрядчиков и покупку китайского оборудования, стимулируя именно свое производство.

Но есть и другие сферы тесного взаимодействия между странами. К примеру, образование. В одном только Белорусском государственном университете обучается более тысячи студентов из Китая, что превышает число «интегрированных в союз» российских студентов во всей Беларуси в целом. С каждым годом число абитуриентов из Китая продолжает расти, отбирая места у местного молодого поколения. В свою очередь это выталкивает массу молодой умной белорусской молодежи на работу в города россии, где они часто находят спутников жизни, ассимилируются с местным населением и остаются навсегда, заполняя демографическую яму вырождающейся недоимперии. Увы.

Третья часть студентов БГУ в Минске - граждане Китая. Они также далеко не все уедут домой, а станут мягко осваивать все новые и новые территории. Однако экспансия на этом не заканчивается. Наступление по линии образования идет и еще в одном незаметном направлении. Так, китайский язык в качестве основного иностранного преподают более чем в десяти школах столицы Беларуси. Так куются будущие кадры для обеспечения гегемонии дракона в Европе, так продается будущее своей нации в угоду одному человеку, не способного отдать власть достойно и вовремя.

Под видом развития промышленного производства в Беларуси Пекину были честно сданы практически все отрасли, представлявшие интерес для китайских товарищей. Порой это вызывало сильное недовольство Москвы. Впоследствии Кремль изыщет способ погасить это раздражение. И сделает это очень виртуозно, с непосредственного одобрения Пекина.

Реализация подобной схемы поглощения позволит лидерам обеих стран провести параллели. Решение замахнуться на Украину - именно одна из них. Но в этом и была глобальная ошибка, которая в перспективе приведет к развалу страны-агрессора. Украинская задача этот процесс возглавить, а обновленной Беларуси - ускорить. Только в таком случае РБ сможет положить конец оккупации своей страны, пока она окончательно не превратилась в западные области федерации под видом «союзного государства».

Наверное, тут же возникнет вопрос: «А как это связано с китайской тенью дракона над Беларусью?» На самом деле все происходящие процессы нужно рассматривать в комплексе - в контексте синхронности, но никак не конкуренции. Суверен отношений определен, вассалы также; но средневековое европейское правило «вассал моего вассала - не мой вассал» здесь не работает.

Что ж, продолжим.

Андрей Михайлович, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип