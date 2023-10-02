Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники «перемололи» десятки россиян 2.10.2023, 13:23

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Выполнено 1098 огневых задач.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1098 огневых задач.

Как говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, общие потери врага за сутки составляют 306 человек.

Кроме того, 7 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 3 артиллерийские системы и миномета, 6 БпЛА, 3 единицы автомобильной и одну – специальной техники.

Также уничтожено 3 склада боеприпасов и еще один немаловажный объект врага, говорится в сообщении.

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