Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники «перемололи» десятки россиян
- 2.10.2023, 13:23
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Выполнено 1098 огневых задач.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1098 огневых задач.
Как говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, общие потери врага за сутки составляют 306 человек.
Кроме того, 7 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 3 артиллерийские системы и миномета, 6 БпЛА, 3 единицы автомобильной и одну – специальной техники.
Также уничтожено 3 склада боеприпасов и еще один немаловажный объект врага, говорится в сообщении.