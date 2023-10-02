В колонии у гомельского барда Алексея Ильинчика отказала правая рука 3 2.10.2023, 14:28

1,526

У политзаключенного нарушена речь.

Политзаключенного Алексея Ильинчика поместили в неврологическое отделение республиканской больницы, которое находится на территории СИЗО № 1 г. Минска, пишет «Вясна».

Алексей — известный гомельский бард и организатор концертов бардовской песни. Весной 2022 года он поехал с гастролями в Россию. Там у него неожиданно случился инсульт. Несколько месяцев мужчина лечился в больнице, а потом вернулся домой. Однако состояние его оставалось плохим и правая часть тела была парализована.

В июне 2022-го Алексей Ильинчик вернулся в Гомель, а 18 августа его задержали.

Один из провластных тг-каналов рассказал, что бард задержан за комментарии в социальных сетях. Несмотря на плохое состояние здоровья, его поместили в СИЗО-3 Гомеля, обвинив по 3-м статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни»,

ч. 2 ст. 367 «Клевета в отношении Лукашенко»,

ч. 1 ст. 368 «Оскорбление Лукашенко».

28 марта 2023 года судья Гомельского областного суда Алексей Хлыщенков приговорил Ильинчика к 2,5 годам колонии. Политзаключенный был этапирован в ИК № 14, что в деревне Новосады Борисовского района.

За время пребывания в СИЗО-3 и в исправительной колонии здоровье Алексея ухудшилось.

Правая рука у него почти не действует, нарушена речь, поэтому говорит он с трудом. Писать самостоятельно письма он тоже не может. К тому же, письма ему передают не исправно, даже от родственников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».