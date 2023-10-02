В Египте загорелся полицейский комплекс: много пострадавших
- 2.10.2023, 15:21
К зданию прибыли 50 машин скорой помощи и два военных самолета.
В египетском городе Исмаилия в результате пожара в полицейском комплексе пострадали не менее 38 человек. Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что к охваченному пламенем зданию прибыли 50 машин скорой помощи и два военных самолета. По меньшей мере 24 человека получили помощь от асфиксии, не менее двух - получили ожоги.
Источники гражданской обороны сообщили, что в результате пожара обрушились части штаб-квартиры Управления безопасности.
Начато расследование причин пожара.