В Браславском районе нашли необычный гриб, килограмм которого стоит больше 100 евро 6 2.10.2023, 16:42

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Этот вид является редким для Беларуси.

Вероятное место произрастания редких черных лисичек обнаружили в гидрологическом заказнике «Ричи» в Браславском районе, пишет газета «Браславская звезда». Полной уверенности пока нет.

Обнаружили необычный гриб во время очередного рейда по осмотру мест произрастания редких видов растений и с целью поиска новых, рассказал директор заказника Александр Молоков.

«Во время мониторинга было замечено несколько лисичек необычного окраса — темного. Уже вне леса с помощью современных технологий выяснили, что этот гриб очень похож на вороночник рожковидный, который является редким для Беларуси», — отметил Молоков.

Теперь обнаруженное место взято под контроль и будет далее изучаться на предмет наличия данного вида.

Вороночник рожковидный (лат. Craterellus cornucopioides) — гриб семейства Лисичковых. Их сезон — с начала июля до конца сентября-октября. В сентябре этот гриб уже встречали юго-восточней Браславщины — в Сенненском районе Витебской области.

Согласно финскому руководству по использованию грибов, этот съедобный гриб не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушеных блюдах, супах, соусах, приправах. При варке приобретает черный цвет. В отличие от лисичек гриб хорошо сушится, хотя и становится ломким, крошащимся. Вкус при этом несколько усиливается.

В Европе полкило такого гриба стоит 55 евро. В США почти такая же масса обойдется в 65 долларов.

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