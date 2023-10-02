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Нейросеть изучила Туринскую плащаницу и показала «настоящее» лицо Иисуса

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  • 2.10.2023, 17:15
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Нейросеть изучила Туринскую плащаницу и показала «настоящее» лицо Иисуса

Фото.

Плащаница – это полотно, которым согласно Евангелию окутали тело снятого с креста Иисуса перед тем, как положить его в гроб. Она является символом спасения человечества через мученическую смерть и воскресение Христа.

В настоящее время плащаница хранится в Туринской часовне в специально созданных условиях под постоянным и надежным контролем давления, влажности и температуры. Недавно решили пойти на эксперимент – нейросеть изучила плащаницу и показала, как бы мог выглядеть Иисус. Детали рассказало издание Daily Star (перевод – «Обозреватель»).

История плащаницы

В 544 году в городе Эдеса на территории современной Турции обнаружили полотно со странными отпечатками. По преданию, на плащанице были отпечатки тела Иисуса Христа после распятия.

Письменные упоминания о плащанице Иисуса датируются XIV веком. Благородный рыцарь из Франции Жоффруа де Шарни поместил полотно в церкви Лири. Согласно летописям Маргарита де Шарни в разгар Столетней войны между Англией и Францией спасла полотно из церкви и взяла его с собой в эвакуацию. Следующие данные свидетельствуют, что плащаница оказалась в Савое.

Долгое время плащаница хранилась в замке Шамбери во Франции. В 1532 году в результате пожара часовня была полностью разрушена, а плащаница – повреждена.

В конце концов, полотно перенесли в Турин. В период Второй мировой плащаницу прятали в аббатстве Монтеферини.

Периодически плащаницу выставляют для верующих. Последний раз это произошло в 2015 году, а прежде – в 2000, 1998 и 1978 годах.

В 90-х годах ХХ века плащаницу подвергли тщательному научному изучению и исследованию. Она хранится в емкости, сделанной из бронированного стекла весом 1100 кг, наполненной инертным газом.

Туринская плащаница и искусственный интеллект

25 сентября 1933 года ткань была выставлена впервые за 400 лет. Тогда событие привлекло более 25 000 человек к собору Святого Иоанна Крестителя в Турине. Есть версия, что плащаница показывает истинное лицо Иисуса.

С помощью нейросети Midjourney удалось сделать реалистическое изображение – так, по мнению искусственного интеллекта, мог выглядеть Иисус.

На изображении мы видим мужчину с длинными волосами, бородой и пронзительным взглядом.

Очевидцы в 1933 году говорили, что видели на ткани кровь Иисуса. В 1979 году Туринская комиссия объявила, что, вероятно, пятна были не кровью, а скорее, пигментом.

Французский епископ Пьер д'Арси в 1390 году написал папе Клименту VII, что он считает плащаницу не более чем «умной ловкостью рук». Скорее всего, кто-то «ложно заявил, что это настоящая плащаница, в которую был обернут Иисус в гробнице».

С помощью углеродной датировки ученые установили, что ткань могла быть создана между периодом 1260-1390 годов нашей эры.

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