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Первый снег выпадет в Беларуси в начале октября?

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  • 2.10.2023, 21:06
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Первый снег выпадет в Беларуси в начале октября?

Чего ждать от «ныряющего атлантического циклона».

Первый в этом сезоне снег появился в прогнозах численной глобальных моделях прогнозирования погоды. Похолодание в Беларусь после аномально жаркого сентября принесёт очередной циклон с Атлантики, пояснили синоптики.

Тelegraf.news посмотрел, когда и в каких районах метеокарты предрекают белорусам первый снег.

«Зима близится», — написали авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е» и опубликовали метеокарты с прогнозом синоптической ситуации в Беларуси на ближайшую неделю. Первый снег авторы тг-канала зафиксировали, в частности, в прогнозах глобальной модели GFS.

GFS (GlobalForecastSystem) – наиболее известная глобальная модель погоды, разработанная Национальной службой по мониторингу атмосферы и океана США (NOAA). Эта математическая модель обновляется четыре раза в день и учитывает различные метеорологические переменные. С её помощью, как правило, синоптики создают краткосрочные и среднесрочные на период до 16 дней.

«Первый снег GFS рассчитывает 8 октября в тылу ныряющего атлантического циклона. ECMWF пока воздерживается», — прокомментировали авторы г-канала.

Как видно на картах, снежный фронт пройдёт по Витебской, Минской, Гомельской и части Гродненской областей.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз и до конца не ясно, действительно ли уже в грядущие выходные в Беларуси выпадет первый снег. Не исключено, что холодные воздушные массы с Атлантики принесут в Беларусь лишь похолодание. Более точная информация должна появиться ближе к выходным — по мере получения новых данных о движении воздушных масс синоптики, как правило, уточняют свой прогноз (более достоверные краткосрочные прогнозы синоптики дают лишь на предстоящие 2-3 дня).

Напомним, синоптики предупредили, что погода в первые числа октября в Беларуси будет определяться циклонами, которые будут двигаться мимо и задевать страну лишь краешком. Тем не менее, на температуру и осадки они повлияют.

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