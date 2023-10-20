Байден: У Путина и ХАМАС много общего 2 20.10.2023, 9:56

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Президент США выступил с обращением по войне в Украине и Израиле.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с заявлением о солидарности с народами Украины и Израиля. Он сравнил российского диктатора Владимира Путина и террористов группировки ХАМАС, а также сообщил, что уже послал запрос в Конгресс на дополнительную беспрецедентную помощь Украине и Израилю.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас мир стоит на переходной странице истории, и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Трансляцию выступления опубликовали на канале «Голос Америки» в Youtube.

«ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАС цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину», – сказал Байден.

Также президент США заявил, что 20 октября запросит у Конгресса экстренное финансирование для Украины и Израиля. Он назвал эту помощь «умной инвестицией», которая принесет дивиденды будущим поколениям.

«Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина», – добавил он.

Президент объяснил американскому народу, почему стране так важно помогать Украине и Израилю.

«История учит, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений. Они продолжают, и угроза для Америки и мира растет. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает «напомнить» Польше, что часть ее земель была «подарком России». Бывший президент РФ назвал Эстонию, Латвию и Литву «балтийскими провинциями России». Это наши союзники по НАТО», – отметил Байден.

Он добавил, что если Путину позволить «стереть независимость Украины», то агрессоры по всему миру захотят сделать так же.

«Мы не можем позволить, чтобы мелочная взбешенная партийная политика помешала нам воплотить нашу ответственность как великой нации. Мы не можем допустить и не допустим победы таких террористов, как ХАМАС, и тиранов, как Путин. Я отказываюсь позволить этому произойти. Мы должны помнить, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки!» – подчеркнул Байден в обращении к народу.

Глава Белого дома добавил, что Путин терпит неудачи в Украине, у него не вышло и никогда не выйдет захватить страну. Украинские воины освободили уже более половины территорий, захваченных россиянами с 24 февраля 2022 года.

«Украинцы преуспевают. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считаные дни. Прошло более года – Путин провалился. И он продолжает проваливаться. Киев все еще стоит. Украина отвоевала более 50% территорий, которые Россия раньше оккупировала», – подчеркнул американский лидер.

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