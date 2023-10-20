В Коломые воздают почести белорусскому герою из полка Калиновского 20.10.2023, 11:14

иллюстративное фото

В городе объявили День траура по погибшему.

В Коломые на Аллее славы похоронят белоруса «Бахуса», воевавшего за Украину в полку им. Кастуся Калиновского. В городе объявили День траура по погибшему.

Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

«7 октября героически погиб военный позывной «Бахус». Он - белорусский воин, который храбро защищал свободу и независимость Украины, служил в полку имени Кастуся Калиновского», - написал Станиславский.

Городской голова отметил, что Бахуса похоронят на Аллее Славы в Коломые.

«Завтра траурный кортеж ориентировочно в 12:45 будет направляться от Коломыйской центральной районной больницы к церкви священномученика Иосафата. Там в 18:00 состоится парастас. Похорон начнется в субботу, 21 октября, в 12:00», - рассказал мэр.

Он добавил, что 21 октября объявлен в Коломыйской громаде днем траура.

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