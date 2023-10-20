Российский топ-пропагандист выдал секрет спикера МИД РФ Захаровой 5 20.10.2023, 11:42

4,524

Ведущий канала «Соловьев Live» сорвался из-за заявлений чиновницы.

Ведущий российского пропагандистского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский набросился с оскорблениями на спикера Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Он заявил о проблемах с алкоголем высокопоставленной российской чиновницы, сообщает dialog.ua.

Сатановский сорвался из-за антисемитских заявлений Захаровой в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

«Вот Маша Захарова, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, особо это не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», - заявил кремлевский пропагандист.

Примечательно, что настойчивые слухи о возможной алкогольной зависимости спикера МИД в России ходят уже достаточно давно.

Захарова часто подогревает их скандальными заявлениями и поступками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».