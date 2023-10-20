Российский топ-пропагандист выдал секрет спикера МИД РФ Захаровой

Российский топ-пропагандист выдал секрет спикера МИД РФ Захаровой5
- 20.10.2023, 11:42
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Ведущий канала «Соловьев Live» сорвался из-за заявлений чиновницы.
Ведущий российского пропагандистского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский набросился с оскорблениями на спикера Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
Он заявил о проблемах с алкоголем высокопоставленной российской чиновницы, сообщает dialog.ua.
Сатановский сорвался из-за антисемитских заявлений Захаровой в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
«Вот Маша Захарова, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, особо это не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», - заявил кремлевский пропагандист.
Примечательно, что настойчивые слухи о возможной алкогольной зависимости спикера МИД в России ходят уже достаточно давно.
Захарова часто подогревает их скандальными заявлениями и поступками.