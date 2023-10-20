Израиль начал эвакуацию города у границы с Ливаном
- 20.10.2023, 13:11
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Население города составляет около 22 тысяч жителей.
Минобороны Израиля и ЦАХАЛ объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны у границы с Ливаном, передает The Times of Israel.
Эвакуированных жителей временно разместят в субсидируемых государством гостевых домах.
Эвакуация проводится на фоне ракетных обстрелов ливанского шиитского движения «Хезболла» и других группировок, союзных палестинскому движению ХАМАС: 19 октября в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмона были ранены три человека.
Население города Кирьят-Шмона составляет около 22 тыс. жителей, при этом многие уже покинули свои дома из-за сохраняющейся напряженности.
Ранее, 16 октября, Армия обороны Израиля объявила о планах эвакуировать мирных жителей, проживающих в 28 городах на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном.