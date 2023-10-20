Ученые сделали важное открытие в поведении собак 20.10.2023, 14:05

1,516

Специалисты из Университета штата Флорида провели эксперимент.

Ученые из Университета штата Флорида провели новое исследование, которое было направлено на изучение поведения собак. В частности, ученые хотели выяснить, что предпочитают собаки в качестве поощрения за выполнение тех или иных заданий: любимую еду или любимую игрушку. О том, что выяснили в итоге ученые, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Раньше некоторые ученые уже проводили исследования, направленные на то, чтобы выяснить, как расставляют приоритеты собаки в тех или иных ситуациях. Например, как показали такие исследования собаки чаще всего, если перед ними будет стоять выбор, выберут своих любимых хозяев, а не любимую еду.

Но мало кто изучал, что выберут собаки, если им придется выбирать между любимой едой и любимой игрушкой, особенно если это является поощрением за выполнение определенных заданий. Теперь ученые решили выяснить, как домашние животные будут вести себя в подобной ситуации. Известно, что у многих собак есть любимые игрушки, с которыми они проводят время, но в то же время известно, что собаки любят вкусную пищу и некоторая еда является их любимой.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 10 собак разных пород, серди которых были немецкие овчарки, лабрадоры и другие. Собакам показали набор из нескольких игрушек, среди которых были теннисный мяч, мягкая игрушка и пустая пластиковая бутылка. Также животные ознакомились с предлагаемой едой: хот-догами, сыром, сухим кормом и другими лакомствами. Затем каждая собака выбрала свою любимую еду и любимую игрушку.

После этого ученые давали собакам разные задания и за их выполнение давали или еду, или игрушку. Эти задания с каждым разом усложнялись. Результаты показали, что 9 из 10 собак прекращали со временем выполнять задания, если вместо еды им давали игрушки.

Таким образом ученые сделали вывод, что собаки все же предпочитают вкусную еду своим любимым игрушкам, если речь идет об их дрессировке. То есть, какой бы ни была хорошей игрушка и как бы она ни нравилась животным, все же лучшим стимулом для них является пища, считают ученые.

По словам исследователей, полученные результаты могут быть полезными для людей, которые пытаются дрессировать своих собак. Хотя ученые утверждают, что дрессировка, при которой в качестве поощрения используются игрушки, может быть более эффективной, если собака еще очень молодая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».