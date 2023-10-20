СМИ: Арина Соболенко купила себе машину за $260 тысяч 7 20.10.2023, 15:32

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Автомобиль развивает скорость до 305 км/ч.

Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала в своем инстаграме фото из Майами с новой машиной.

Судя по фото, выложенным в инстаграме, это Lamborghini Urus, кроссовер от итальянского производителя автомобилей, делает предположение «Прессбол».

У Urus — 4,0-литровый V8-двигатель производства Audi мощностью 650 л. с. Автомобиль развивает скорость до 305 км/ч.

В США такая машина стоит около 260 тысяч долларов.

Арина Соболенко стала первой ракеткой мира в середине сентября по итогам Открытого чемпионата США по теннису.

Сейчас она опережает польку Игу Свентек, которая идет на 2-м месте, на 836 баллов (у белоруски 9381 рейтинговый балл, у польки — 8545).

Более успешное выступление на итоговом турнире сильнейших теннисисток мира, который начнется в мексиканском Канкуне в конце октября, оставит Арину на первом месте в рейтинге до начала следующего года.

За всю карьеру Соболенко заработала 19 миллионов 729 тысяч 563 доллара. Сейчас она живет в солнечной Флориде.

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