СМИ: Арина Соболенко купила себе машину за $260 тысяч

СМИ: Арина Соболенко купила себе машину за $260 тысяч7
- 20.10.2023, 15:32
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Автомобиль развивает скорость до 305 км/ч.
Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала в своем инстаграме фото из Майами с новой машиной.
Судя по фото, выложенным в инстаграме, это Lamborghini Urus, кроссовер от итальянского производителя автомобилей, делает предположение «Прессбол».
У Urus — 4,0-литровый V8-двигатель производства Audi мощностью 650 л. с. Автомобиль развивает скорость до 305 км/ч.
В США такая машина стоит около 260 тысяч долларов.
Арина Соболенко стала первой ракеткой мира в середине сентября по итогам Открытого чемпионата США по теннису.
Сейчас она опережает польку Игу Свентек, которая идет на 2-м месте, на 836 баллов (у белоруски 9381 рейтинговый балл, у польки — 8545).
Более успешное выступление на итоговом турнире сильнейших теннисисток мира, который начнется в мексиканском Канкуне в конце октября, оставит Арину на первом месте в рейтинге до начала следующего года.
За всю карьеру Соболенко заработала 19 миллионов 729 тысяч 563 доллара. Сейчас она живет в солнечной Флориде.