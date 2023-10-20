Байден приравнял Путина к террористам 5 Виктор Шлинчак

20.10.2023, 16:22

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Теперь за этими словами хотелось бы увидеть еще более решительные действия.

Джо Байден произнес сильную речь о поддержке Израиля и Украины.

(Отождествил режим Путина и ХАМАС/ru/news/2023/10/20/568373/), то есть приравнял к террористам.

Объяснил американцам, в чем роль лидера свободного мира. И дважды подчеркнул, что сейчас за мировую демократию сражаются не американские солдаты, а украинцы. Поэтому помощь техникой – это мелочь по сравнению с тем, чем жертвует Украина.

Теперь за этими словами хотелось бы увидеть еще более решительные действия. Ведь разрастание безнаказанного большого зла может привести к новым кострам эскалации. И, к сожалению, охватить еще большее количество стран.

Пора все же определиться, что победой в этой войне должно быть полное истребление оккупантов, возвращение территорий и мир, в котором Россия будет демилитаризованной и денуклеаризированной зоной.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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