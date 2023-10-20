Белорусам предложили летать на тропический курорт в Китай 20.10.2023, 22:08

Цены не выше, чем в Турции и Египте, но есть один минус.

Сразу у нескольких белорусских турфирм появились интересные предложения по отдыху на китайском острове Хайнань. Цены не выше, чем в Турции и Египте, виза не нужна. Но есть минус: долгий перелет, пишет Onliner.

Остров Хайнань считается одним из лучших курортных мест Китая. Он находится на одной широте с Гавайями и очень похож на них климатом, ландшафтами и природным многообразием. Также остров славится своим чистым воздухом и красивыми, почти всегда свободными пляжами. Китайцы не очень любят загар, поэтому свободные лежаки найдутся.

Виза для посещения Хайнаня белорусам не требуется: до 30 дней подряд можно спокойно находиться на острове без каких-либо туристических документов. Причем в течение года можно посещать курорт без визы трижды.

При этом цены на отдых на китайском курорте сопоставимы с привычными нам Египтом и Турцией. Семь ночей в среднестатистическом пятизвездочном отеле на Хайнане обойдутся вам примерно в 3000 рублей на двоих. Единственный минус — долгий перелет. Более 13 часов с пересадкой в Пекине, и это еще самый быстрый вариант. Есть и более бюджетные туры, но тогда дорога в одну сторону в общей сложности займет до двух суток. Все вылеты из Москвы.

Вот что рассказала о всплеске интереса к Хайнаню директор турфирмы «Вояжтур» Анна Нечай:

— На самом деле это направление не новое, но раньше оно не пользовалось большой популярностью, несмотря на очевидные плюсы. Главные из них — это более низкая цена в сравнении с другими экзотическими направлениями. Хайнань стал хорошей альтернативой как Таиланду, где практически нет мест в отелях на ближайшие месяцы, так и Вьетнаму, куда нет недорогих чартерных рейсов. В целом можно назвать это направление достаточно доступным. Диапазон цен в нашем агентстве — от 1821 доллара на двоих за 7 дней в пятизвездочном отеле.

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