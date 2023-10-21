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Депутат Госдумы РФ предложил «уничтожить» 20% россиян

  • 21.10.2023, 6:00
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Депутат Госдумы РФ предложил «уничтожить» 20% россиян
Андрей Гурулев

Видео.

Не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

По идее Гурулева, единоросса и члена оборонного комитета нижней палаты, «уничтожению» может подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно данным Росстата, который оценивает численность постоянного населения страны 146,4 млн человек.

В настоящий момент общество «на 80% доверяет президенту», заявил Гурулев в эфире шоу пропагандиста Владимира Соловьева. «Это тот уровень сплочения, который есть на сегодня», — сказал он.

«И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — заявил Гурулев.

Он также высказал уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. «Я железно знаю, что он победит капитально. Так, что и не снилось там всей этой швали, которая там Макроны, Байдены, и там все эти Шольцы, и так далее, и тому подобное», — заявил депутат.

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