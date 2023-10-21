Самая большая «Санта» на Богдановича в Минске закрылась по необычной причине 1 21.10.2023, 8:44

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Что случилось?

Жители улицы Максима Богдановича обратили внимание на то, что в ее центральной части закрылись сразу несколько магазинов. Так, на пересечении с улицей Веры Хоружей на днях перестал работать супермаркет «Санта», чуть поодаль давно пустует «Еврокэш», а возле парка Дружбы народов закрылся «Радзивилловский». О причинах закрытия торговых объектов газете «Минский курьер» рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная. Внимание на публикацию обратил Realt.by.

Оказывается, что в каждом случае для прекращения работы магазинов имелись свои причины.

Так, закрытие флагманского супермаркета «Санта» площадью около 1000 «квадратов», который заработал только в 2019 году, связано со строительством новой станции метро. По плану станция «Комаровская» расположится как раз на пересечении улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича. В связи с будущим расширением Зеленолужской линии здание, где размещался супермаркет и другие объекты, пойдет под снос. На время строительства метро тут пройдет объездная дорога.

К слову, ранее здание по улице Веры Хоружей, 25/1 было частью Минской мебельной фабрики. В нулевых и десятых помещения реконструировали под офисы, а на первом этаже открыли магазин.

Что касается объекта на улице Богдановича, 147 (бывший «Радзивилловский»), то право заключения договора аренды этого помещения неоднократно выставлялось на торги, однако крупные торговые сети не проявили заинтересованности в этой площадке. Возможно, на этом месте заработает магазин по реализации непродовольственной группы товаров.

А вот в доме №135 на улице Богдановича (на месте «Еврокэша») вскоре откроется пекарня-кондитерская: сейчас там идет ремонт.

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