Соловьеву пришлось униженно извиняться перед Захаровой за оскорбление
- 21.10.2023, 10:59
И уволить своего топ-пропагандиста.
Российский пропагандист Владимир Соловьев принес извинения спикеру МИД РФ Марии Захаровой за слова его сотрудника Евгения Сатановского оскорбившего последнюю.
Об этом сообщают российские СМИ.
«Сатановский уволен», — добавил Соловьев.
Как сообщал сайт Charter97.org, ведущий российского пропагандистского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский набросился с оскорблениями на спикера Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
«Вот Маша Захарова, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, особо это не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», - заявил кремлевский пропагандист.