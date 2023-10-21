Соловьеву пришлось униженно извиняться перед Захаровой за оскорбление 21.10.2023, 10:59

И уволить своего топ-пропагандиста.

Российский пропагандист Владимир Соловьев принес извинения спикеру МИД РФ Марии Захаровой за слова его сотрудника Евгения Сатановского оскорбившего последнюю.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Сатановский уволен», — добавил Соловьев.

Как сообщал сайт Charter97.org, ведущий российского пропагандистского канала «Соловьев Live» Евгений Сатановский набросился с оскорблениями на спикера Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

«Вот Маша Захарова, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, особо это не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», - заявил кремлевский пропагандист.

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