«Воскресили» Рамсеса II: ученые показали лицо фараона в расцвете сил 1 21.10.2023, 13:17

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Как выглядел легендарный фараон в свои 45 лет.

Благодаря использованию современных технологий исследователи воссоздали лицо Рамсеса II. Они показали его не только в предсмертном виде, но и в возрасте 45 лет.

Благодаря современной компьютерной томографии (КТ) мумифицированных останков Рамсеса II исследователи воссоздали облик фараона. Они показали его на двух разных этапах жизни: как крепкого правителя среднего возраста и как пожилого, больного царя в конце его дней, пишет IFLScience.

Этот легендарный фараон, которого часто называют Рамсесом Великим, правил Новым царством Египта с 1279 по 1213 год до н. э. Это было 66-летнее правление, во время которого он укрепил свой статус одного из самых влиятельных лидеров в египетской истории. Он противостоял бесчисленным региональным противникам и расширил империю во время своего правления.

Исследовательская группа, стоявшая за этим проектом, решила воссоздать внешность Рамсеса II в возрасте 45 лет, когда он был в расцвете своей военной деятельности, и в возрасте 90 лет, незадолго до своей смерти.

Они достигли этого благодаря использованию модифицированной техники компьютерной томографии, приспособленной для древних, высушенных тел. Мумифицированные останки Рамсеса II, в некотором смысле, выступили в роли капсулы времени, сохранив черты его лица и даже остатки волос спустя более чем 3200 лет.

Фото: Facial depiction by Face Lab, Liverpool John Moores University

Этот легендарный фараон, которого часто называют Рамсесом Великим, правил Новым царством Египта с 1279 по 1213 год до н. э.

В последние годы жизни Рамсес был лысым, только на затылке и по бокам у него были волосы, окрашенные в оранжевый цвет хной — древней формой краски. Исследователи решили изобразить взрослого Рамсеса без сережек, поскольку археологические данные свидетельствуют о том, что в Древнем Египте мужчины обычно носили серьги только в юношеском возрасте.

Кроме того, мумифицированные останки фараона показали, что он имел «медово-коричневый оттенок кожи» и большой нос. Этот нос бальзамировщики пытались сохранить, набивая его семенами, смолой и даже костью животного.

Чтобы воссоздать Рамсеса среднего возраста, исследователи использовали современные инструменты компьютерного моделирования, чтобы убрать определенные признаки старости, такие как обвисший нос, тонкие губы и впалые щеки из-за потери зубов.

Результатом стала омоложенная цифровая модель фараона с более сильной линией челюсти, более коротким носом, более полными щеками и губами, меньшим количеством морщин, мягкими мимическими складками и заломами, а также более темной, полной прической.

Эта работа позволяет нам взглянуть на одного из самых известных правителей в истории и получить более глубокое понимание его внешнего вида на разных этапах жизни. Это не просто увлекательный взгляд на древнюю историю, он также демонстрирует невероятные возможности современных технологий в раскрытии прошлого.

Что касается последствий и будущих направлений этого исследования, то оно открывает бесконечные возможности для подобных исследований других исторических фигур, проливая свет на лицо прошлого в невероятных деталях.

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