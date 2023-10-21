В ISW объяснили, для чего Путин встретился с Герасимовым в Ростове 1 21.10.2023, 20:41

4,340

Эксперты выделили несколько особенностей.

Институт изучения войны (ISW) проанализировал визит российского диктатора Путина в Ростов-на-Дону 19 октября, отмечает «24 канал».

В ISW говорят, что начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отчитался Путину о том, что российские войска якобы решают проблемы согласно плану операции. По мнению аналитиков, разглашенный визит российского диктатора и его разговор с Герасимовым свидетельствуют о том, что этот генерал до сих пор является активным руководителем российских операций в Украине. Также в ISW предполагают, что Путин своим визитом преследовал цель продемонстрировать «эффективность» и «участие российского военного руководства».

В настоящее время военные объединения Южного военного округа России развернуты на критических участках линии фронта. Так, подразделения 8-й общевойсковой армии пытаются наступать на позиции ВСУ под Авдеевкой. А 58-я гвардейская общевойсковая армия находится в обороне во временно оккупированной части Запорожской области.

Примечательно, что после неудачного мятежа Евгения Пригожина Герасимов продолжает занимать должность начальника российского генштаба. Кремлевские пропагандистские медиа сообщали, что Путин и Герасимов обсуждали «важные вопросы».

Что говорят эксперты о визите Путина в Ростов

Недавно бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что после визита в Китай Путин не смог бы долететь до Ростова, Москвы или Сочи за один раз. По его словам, российский диктатор после обратной дороги остановился в Перми и передохнул там.

Жирнов считает, что причина заключается в проблемах со здоровьем у Путина. По его мнению, в Пекин летал все же настоящий президент России, а не один из его двойников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».