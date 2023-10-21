Назван фрукт, употребление которого перед сном поможет быстрее заснуть 2 21.10.2023, 21:21

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Он способен помочь повысить в мозге уровень мелатонина и серотонина.

Если есть ананас перед сном или пить свежий ананасовый сок, то можно улучшить свой сон. В ананасе есть аминокислота триптофан, которая естественным образом повышает в мозге уровень мелатонина (гормон, который сигнализирует о начале сна) и серотонина (его называют гормоном радости) и вызывает чувство успокоения, сонливости и расслабленности, рассказал тренер по сну Макс Кирстен.

- Употребление ананасов или употребление свежего ананасового сока перед сном повышает уровень маркеров мелатонина в мозге на 266%, - поделился эксперт. Он добавил, что в ананасе также есть фермент бромелайн, который известен своими противовоспалительными свойствами.

По словам тренера по сну, ананас также содержит много воды, что может помочь вам поддерживать тело в отличной форме.

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