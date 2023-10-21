Путин приезжал в Пермь: жителям города заварили двери гаражей и до сих пор запрещают их открывать 9 21.10.2023, 21:48

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Хозяина Кремля сопровождало большое количество «скорых».

Правитель России Путин был с визитом в Перми на форуме «Россия – спортивная держава». Там он заявил, что Россия проведет собственные Олимпийские игры, назвав их «Всемирными играми дружбы». «24 Канал» собрал факты о том, как обычные люди страдали от визита диктатора.

Что известно о визите

Путин прилетел в Пермь в ночь на 19 октября. Из-за него перекрыли аэропорт и все подъезды к нему, а также на 30 минут задержали посадку пассажирского самолета из Москвы.

За два дня до этого местные власти, стремясь выслужиться, начали менять асфальт и красить центральные дома в цвета российского флага. Покрасили и здание МВД.

В сам день приезда главы Кремля «для безопасности» выключили светофоры и онлайн-камеры Центра безопасности дорожного движения. Были перебои с мобильной связью и интернетом.

Кортеж Путина в безлюдном миллионном городе pic.twitter.com/IlDTAPRC71 — Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) October 19, 2023

Кортеж президента насчитывал 24 машины. Город остановился на два часа. В центре было множество патрулей и даже ПЗРК.

В комментариях пишут, что в Москве Путину обычно сигналят, поэтому он стал передвигаться в столице вертолетом. Некоторые шутят, что в кортеже Кадырова еще больше машин, а вообще Путин боится «большой народной любви» и что его «задушат на радостях и забросают цветами». Также прокомментировали большое количество скорых и сравнили Путина с Юрием Андроповым.

А владельцы гаражей обнаружили, что их собственность опечатали. Ворота в гаражном кооперативе, расположенном рядом с местом проведения мероприятия, заварили. Открывать их нельзя до 22 октября. Это кажется нонсенсом в любой цивилизованной стране, но не в России. Интересно, что же произойдет с гаражами 22 октября – карета превратится в тыкву?

К вечеру отменили концерт Найка Борзова – «в связи с инфраструктурной загруженностью Перми» его перенесли на весну.

На форуме присутствовал министр физической культуры и спорта КНДР. Российские чиновники бодро отчитывались о том, что население сдает так называемые «нормы ГТО» (готов к труду и обороне ). В СССР они были введены в 1931 году, но в современной России их решили возродить. Полный back to USSR.

Путин пришел на мероприятие после 12 часов, сказав, что россиян дискриминируют, не допуская к Олимпийским играм. За сотрудничество поблагодарил Китай и страны БРИКС. Затем хозяин Кремля провел совещание по развитию физкультуры и спорта, где назвал бокс мужским видом спорта. После поехал в Ростов-на-Дону, где руководитель штаба Герасимов отчитался, что «все идет по плану».

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