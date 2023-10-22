ХАМАС атаковал жителей Газы 22.10.2023, 16:50

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Ракеты упали на палестинские мечети, больницы и школы.

ЦАХАЛ опубликовал видео, наглядно демонстрирующее осечки ракет, запущенных террористами ХАМАС.

Обратите внимание, как некоторые ракеты после взлёта не летят в сторону Израиля, а падают на головы жителей Газы, мечети, больницы и школы.

ЦАХАЛ зафиксировал как минимум 550 осечек ракет ХАМАС за 15 дней, запущенных и упавших в густонаселенных районах Газы. Все смерти и ранения детей и женщин от своих же ракет Минздрав Газы и ХАМАС сваливают на Израиль.

Как писал сайт Charter97.org, взрыв на территории больницы в Газе, произошёл из-за падения ракеты террористов в Газы.

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